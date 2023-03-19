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Израильтянин легко ранен в результате нападения на машину в ПА
19.03.2023 20:25 Наталья Богинская

Израильтянин легко ранен в результате нападения на машину в ПА

Служба скорой помощи “Маген Давид Адом” сообщает, что оказала помощь 64-летнему израильтянину, который получил легкие ранения после того, как его машина попала под обстрел и забрасывание камнями в ПА.

Инцидент произошел на перекрестке Доар недалеко от деревни Рас Каркар в Самарии. 

Раненый продолжал ехать, пока не встретился с медиками на соседнем контрольно-пропускном пункте Хашмонаим. МДА сообщает, что доставила пострадавшего в больницу.

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