



Израильтянин легко ранен в результате нападения на машину в ПА

Служба скорой помощи “Маген Давид Адом” сообщает, что оказала помощь 64-летнему израильтянину, который получил легкие ранения после того, как его машина попала под обстрел и забрасывание камнями в ПА.



Инцидент произошел на перекрестке Доар недалеко от деревни Рас Каркар в Самарии.



Раненый продолжал ехать, пока не встретился с медиками на соседнем контрольно-пропускном пункте Хашмонаим. МДА сообщает, что доставила пострадавшего в больницу.