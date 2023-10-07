



Израильтяне массово сдают кровь после нападения ХАМАС

По всему Израилю граждан просят сдать кровь, поскольку более 100 человек были убиты и 800 ранены в результате теракта ХАМАС, начавшегося в субботу утром.



В медицинском центре “Шиба” под Тель-Авивом сотрудники больницы создали временные банки крови и обратились к донорам с просьбой прийти на помощь.



“Были открыты два пункта по сбору средств. Центр обращается к посетителям, которые в настоящее время находятся в больнице, и жителям этого района, которые могут приехать, соблюдая правила защиты”, – заявили в “Шиба”.



В тель-авивском медицинском центре “Ихилов” был создан пункт приема крови. Однако из-за огромного количества желающих сдать кровь, пункт временно приостановил свою деятельность.



В заявлении "Маген Давид Адом" официальные лица сообщили, что пункты сдачи крови также открыты в Тель-Авиве, Иерусалиме, Хайфе, Тверии и Кирьят-Моцкине.