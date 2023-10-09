Израильтянам рекомендуют запасаться едой, водой и не только
Служба тыла рекомендует гражданам запастись едой и водой на ближайшие 72 часа.
Соответствующая рекомендация была предоставлена вечером, 9 октября.
В частности, Служба тыла обновила рекомендации гражданам о том, чтобы те запаслись необходимой провизией на случай, если придется длительное время скрываться в убежищах.
Что необходимо иметь при себе:
- Запас воды 3 литра на человека в день на 72 часа.
- Сухие и консервированные продовольственные запасы.
- Фонарики и батарейки.
- Радиоприемник на батарейках и аккумуляторы для мобильных телефонов (павербанки).
- Лекарства.
- Аптечка первой помощи.
- Личные документы и деньги.
- Оборудование для младенцев или животных.