



Израильтянам рекомендуют запасаться едой, водой и не только

Служба тыла рекомендует гражданам запастись едой и водой на ближайшие 72 часа.



Соответствующая рекомендация была предоставлена вечером, 9 октября.



В частности, Служба тыла обновила рекомендации гражданам о том, чтобы те запаслись необходимой провизией на случай, если придется длительное время скрываться в убежищах.



Что необходимо иметь при себе: