Новости » Арабо-израильский конфликт
Израильтянам рекомендуют запасаться едой, водой и не только
09.10.2023 20:42 Алина Груднева

Израильтянам рекомендуют запасаться едой, водой и не только

Служба тыла рекомендует гражданам запастись едой и водой на ближайшие 72 часа.

Соответствующая рекомендация была предоставлена вечером, 9 октября.

В частности, Служба тыла обновила рекомендации гражданам о том, чтобы те запаслись необходимой провизией на случай, если придется длительное время скрываться в убежищах.

Что необходимо иметь при себе:

  • Запас воды 3 литра на человека в день на 72 часа.
  • Сухие и консервированные продовольственные запасы.
  • Фонарики и батарейки.
  • Радиоприемник на батарейках и аккумуляторы для мобильных телефонов (павербанки).
  • Лекарства.
  • Аптечка первой помощи.
  • Личные документы и деньги.
  • Оборудование для младенцев или животных.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы