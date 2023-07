Израильско-российская гражданка удерживается “Хизбаллой” в Ираке

Радикальное шиитское ополчение в Ираке удерживает гражданку Израиля и России, сообщает Канцелярия премьер-министра.



Елизавета Цуркова пропала без вести четыре месяца назад. Стало известно, что Цуркову удерживает “Катаиб Хизбалла”, военизированная группировка, поддерживаемая Ираном. Сообщается, что она жива.



Правительство израиля “считает Ирак ответственным за ее судьбу и безопасность”.



Сообщается, что академик Цуркова приехала в Ирак по своему российскому паспорту в рабочую командировку от Принстонского университета.



По данным аналитического центра Института исследований внешней политики, Цуркова является докторантом политологии и имеет большой опыт изучения Ближнего Востока и вопросов прав человека в регионе.



У похищенной женщин две степени в области международных отношений и изучения Ближнего Востока, полученные в Еврейском и Тель-Авивском университетах.



Цуркова является научным сотрудником Института исследований внешней политики, американского аналитического центра, на веб-сайте которого отмечается, что "ее исследование основано в первую очередь на большой сети контактов, которые она установила на Ближнем Востоке и особенно в Сирии, а также на полевых исследованиях по всему миру".

