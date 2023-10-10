



Израильским гражданам выдадут 10 тысяч автоматических винтовок



Сегодня, 10 октября, на четвертый день войны с ХАМАСом, министерство национальной безопасности совместно с полицией Израиля начало общенациональную акцию, целью которой является вооружение всех отрядов самообороны.



Одновременно было принято решение изменить и упростить процедуру получения лицензии на оружие для частных лиц, что происходит на фоне увеличения на сотни процентов числа граждан, желающих вооружиться после того, как ХАМАС совершил внезапное нападение на Израиль.



Министерство внутренней безопасности объявило о приоритетном решении проблемы растущего спроса на лицензии на оружие, что позволит быстро реагировать по всей стране на сценарии организованных или индивидуальных попыток причинения вреда гражданскому населению. За последние сутки по распоряжению министра Итамара Бен-Гвира на заводе в Галилее было закуплено 4000 автоматических винтовок, которые будут переданы отрядам самообороны. На следующем этапе будет закуплено еще 6000 автоматических винтовок.



Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир: "Мы изменим мир так, чтобы поселения были защищены. Я отдал приказ о массовом вооружении отрядов самообороны в поселениях и городах в рамках подготовки к военной операции "Страж Стен-2"”.

