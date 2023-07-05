



Израильский журналист: дорогие жители Дженина, какого будущего вы хотите?



Бен-Дрор Йемини, известный израильский журналист, опубликовал открытое письмо к жителям Дженина в газете Едиот Ахронот.



Йемини пишет: “Приветствую вас, жители Дженина, мы сочувствуем вашей сложной ситуации. Вы живете в лагере беженцев, который, к сожалению, стал центром терроризма. Мы не хотим, чтобы ваша жизнь вращалась вокруг боли и насилия. Мы хотели бы, чтобы вы могли сосредоточиться на образовании, росте и построении лучшего будущего вместо того, чтобы отождествлять себя с индустрией смерти.



Обратите внимание, что террористические организации намеренно разместили свой военный штаб среди объектов БАПОР и школы, надеясь, что ЦАХАЛ разбомбит эти места, а “сопротивление” благодаря этому получит симпатии на международном уровне. Но этого ли вы хотите на самом деле? БАПОР предоставляет вам такие необходимые услуги, как питание и образование. Разрушение этих объектов только навредит вам еще больше. Не лучше ли вам, как жертвам, подумать о другом пути? Если вы будете больше думать о том, что лучше для вас, и распознаете настоящего врага, ситуация может улучшиться для всех.



Есть люди, которые поддерживают ваше дело и утверждают, что вы боретесь против иностранного правления и оккупации. Но задумывались ли вы о том, чего вы действительно хотите? Возможности мира и создания независимого государства каждый раз отвергались вашими лидерами. Вас намеренно сбили с пути, создавая иллюзию справедливости там, где господствует зло. Глобальные джихадистские силы, находящиеся под влиянием Ирана, манипулируют вами в своих интересах. Их участие приносит только смерть и разрушения, как это видно на примере Ливана и Йемена.



Израиль не является причиной ваших страданий. Кризис в Ливане, подпитываемый Ираном, вверг его народ в нищету. Иран вкладывает миллионы долларов в индустрию смерти и производство оружия не для блага своего народа, а для нападения на Израиль. В Ливане действует "Хизбалла", а в Дженине - "Исламский джихад". Йемен постигла аналогичная участь благодаря вмешательству Ирана. Мы не желаем вам такого опустошения.



Международное общественное мнение может временно сочувствовать вам, но это не изменит вашего положения. Осуждение Израиля Советом ООН по правам человека и антисемитские протесты не приведут к долгосрочным изменениям. Мы видели как вы празднуете, когда убивают евреев, и это вызывает глубокую тревогу. Некоторые с нашей стороны глупо оправдывают ваши действия. Подлинные сторонники мира встречаются редко, а когда они выступают, их заставляют замолчать с помощью насилия.



Несмотря ни на что, многие израильтяне по-прежнему хотят мира с вами, если вы отдадите предпочтение процветанию, а не терроризму. Прошли десятилетия, а этот сдвиг так и не произошел. Для вашего и нашего блага было бы лучше, если бы вы выбрали другой путь, ведущий к миру и процветанию”.