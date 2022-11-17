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Израильский военный пост возле Шхема подвергся обстрелу
17.11.2022 07:03 Ольга Белозерова

Израильский военный пост возле Шхема подвергся обстрелу

Израильский военный пост на севере Иудеи и Самарии подвергся обстрелу в ночь со среды на четверг. 

Атака произошла на позиции Армии обороны Израиля на горе Геризим, в нескольких километрах к югу от Шхема, сообщает Times of Israel. В результате нападения никто не пострадал. 

Сообщается, что инцидент со стрельбой произошел через несколько часов после того, как палестинские террористы обстреляли поселение Шакед. Был причинен ущерб жилому дому. ЦАХАЛ ищет подозреваемых. 

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