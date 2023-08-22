



Израильский ответ на террор - не обязательно в Иудее и Самарии

Военный корреспондент 12-го канала израильского ТВ Нир Двори сообщает о том, что в военно-политическом истеблишменте обсуждают варианты реакции на волну террора в Иудее и Самарии.



Ожидается, что израильский ответ на недавние теракты будет дан на разных аренах, и не обязательно в Иудее и Самарии. Об этом говорили премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр обороны Йоав Галант, возложившие ответственность за нынешнюю волну терроризма на Иран.



"Иран ищет любой способ навредить гражданам Израиля", - заявил министр Галант. "Мы предпримем ряд действий, которые позволят восстановить безопасность граждан Израиля - и мы рассмотрим любые варианты". Премьер-министр Нетаниягу добавил: "Мы находимся в эпицентре террористической атаки, финансируемой Ираном и его прокси. Мы применим любые меры, чтобы покончить с убийцами, а также покончить с их покровителями из ближнего и дальнего зарубежья".



В последнее время спецслужбы отмечают все большую дерзость ХАМАСа, как в поощрении террористов к совершению терактов, так и в оказании им помощи в побеге. На фоне опасений инспирированных терактов еще один батальон развернут в районе Хеврона и на севере Самарии. Усиление призвано предотвратить "перетекание" терроризма из Самарии на юг, где было зафиксировано около 80% предупреждений о терактах.