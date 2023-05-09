



Израильский офицер: террористы в шоке, но реакция будет



Высокопоставленный представитель службы безопасности считает, что "Исламский джихад" отреагирует на ликвидацию лидеров террористов в Газе: "Они отреагируют, хотя они и в шоке".



Пресс-секретарь военного крыла "Исламского джихада" Абу Хамза заявил в то же время, что "оккупация совершила бесчеловечное преступление. Мы будем продолжать идти по пути, проложенному шахидами. Этот путь в конечном итоге положит конец врагу и его командирам". Он добавил: "Мы призываем наш народ проявить терпение и поддержать сопротивление, чтобы противостоять сионистам".



Высокопоставленный представитель службы безопасности Израиля упомянул о давлении со стороны политических кругов, возглавляемых министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром, и сказал, что "после того, как были выпущены ракеты, было оказано давление, чтобы ответить. Мы говорили, что сдерживание не делается изнутри, а мы трезво смотрим на ситуацию".



По его словам, "уже в среду днем премьер-министр дал указание органам безопасности подготовить ответ. Речь шла о том, чтобы осуществить действия, которые позволят поквитаться с теми, кто организовал обстрел, и восстановить сдерживание. Мы провели обсуждения в четверг и пятницу, и мы ждали оптимальных оперативных условий" .



Источник коснулся будущих сценариев и сказал, что "политика заключается в том, чтобы пресечь любую попытку причинить вред. Мы предполагаем, что они ответят, и готовы к обороне и подготовке наступательных акций. Идея заключается в том, чтобы не доводить дело до широкой эскалации, мы хотим быть точными. Мы будем стремиться не допустить к этому ХАМАС, но готовы ответить, если потребуется". Далее он отметил, что "ХАМАС не заинтересован в присоединении к новым акциям. Не всегда нужно жертвовать своим народом ради организации, управляемой Ираном, который действует против интересов ХАМАСа".