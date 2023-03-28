



Израильский кризис – главная тема в арабских новостях

В понедельник арабские каналы вещания непрерывно освещали израильские протесты, забастовки и политический хаос, привлекая пристальное внимание зрителей к внутренней борьбе по поводу планов правительства по капитальному ремонту судебной системы.



Кризис был широко освещен: от канала ”Аль-Джазира”, на бегущей строке которого доминировал поток новостей из Израиля, до Al-Manar, управляемого поддерживаемой Ираном ливанской группировкой ”Хизбалла”, которая вела свой вечерний выпуск новостей вместе с этим сюжетом.



Некоторые арабы выразили надежду, что кризис приведет к политической кончине премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Другие выражали надежду на более далеко идущие последствия для Израиля, который после создания в 1948 году вел многочисленные войны с арабскими противниками.



"Как арабский гражданин я думаю, что это начало конца Израиля, с Божьей помощью", - сказал Кусай аль-Каиси, гражданин Иордании, правительство которой подписало мирный договор с Израилем в 1994 году. "Я не хочу сказать, что я счастлив, но я очень рад, что это происходит там", - сказал он.



Этому настроению вторит Мохаммад Абдуллатиф из Сирии, у которой Израиль захватил Голанские высоты в ходе войны 1967 года. "То, что происходит, безусловно, хорошая новость для любого араба", - сказал 39-летний Абдуллатиф.



Политолог из Газы Талал Окал сказал, что кризис принес палестинцам чувство облегчения.



"Мы надеемся, что это не уладится в ближайшее время, и что ситуация обострится и ухудшится, — сказал он. - Но есть и опасение, что они могут пойти на военные авантюры или войны, чтобы избежать внутреннего кризиса".



"Разделение - дело их рук, и теперь оно охотится за ними", - сказал 43-летний Наэль Мекдад, палестинец из Газы. Он надеется, что это ослабит давление на палестинцев на фоне всплеска насилия в Иудеи и Самарии.



Некоторые палестинцы сравнили раскол в Израиле с их собственным фракционным расколом между исламистской группировкой ХАМАС в Газе и ФАТХ в Иудеи и Самарии, который многие палестинцы обвиняют в том, что Израиль им подпитывается, поскольку это отбрасывает назад их национальное дело.

"То, что происходит в Израиле — они это заслужили. Так же, как они разделили нас, они теперь разделяются ", — сказал Хани Абу Тарабиш, другой житель Газы.



В заголовке на веб-сайте телерадиовещательной компании “al-Manar”, принадлежащей “Хизбалле”, которая участвовала в многочисленных войнах с Израилем, говорилось, что “врагa” поразил “полный паралич” из-за забастовок.



В Объединенных Арабских Эмиратах, одном из нескольких арабских государств, нормализовавших отношения с Израилем в последние годы, политический комментатор Абдулхалек Абдулла сказал в понедельник, что внутренние потрясения в Израиле не имеют отношения к этим соглашениям, известным как Соглашения Авраама, поскольку коммерческие отношения продолжаются.



Однако он сказал, что недавние "расистские заявления" в Израиле вызвали большое беспокойство.



В Египте, заключившем мир с Израилем в 1979 году, пенсионер Хакем Шериф повторил критику израильской политики в отношении палестинцев, назвав Израиль государством без легитимности.



Но он также выразил уважение к тому, что он назвал израильской демократией, выступая в Каире, где армия привела к свержению первого демократически избранного президента страны в 2013 году после протестов “арабской весны”.



“У граждан есть пространство для выражения своего мнения, они не арестовывают и не проводят насильственный разгон протестов”, — сказал он.



