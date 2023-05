Террористы обстреляли автомобиль с женщиной и 4 ее дочерьми

Военные заявили, что в понедельник ночью по израильскому автомобилю, в котором находились женщина и ее четыре дочери, на севере ПА был открыт огонь. В машину попали пули, но никто не пострадал.



Обстрел произошел между перекрестком Тапуа и поселением Мигдалим, ЦАХАЛ позиционирует ее как преднамеренное нападение.



С начала года в результате нападений палестинцев в Израиле и ПА погибло 19 человек, еще несколько серьезно пострадали.



Dashcam footage shows the shooting attack against an Israeli motorist between the Migdalim and Tapuach junctions in the West Bank. pic.twitter.com/0iBGRzwQ5y