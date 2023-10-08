Израильские ВВС уничтожили боевиков на мотоциклах – видео
Военно-воздушные силы Израиля предотвратили попытку проникновения на территорию страны группы боевиков на мотоциклах из сектора Газа.
Об этом сообщила пресс-служба армии Израиля, опубликовав подтверждающее виде в своем Х (бывший Twitter).
מחבלים ורכבים נוספים זוהו כשהם מנסים לחצות את גדר המערכת מרצועת עזה לישראל וסוכלו על ידי כלי טיס של צה"ל.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 7, 2023
בנוסף, מטוסי קרב תקפו לפני זמן קצר מפקדה מבצעית של פעילי המערך הרקטי של ארגון הטרור חמאס ומפקדה מבצעית ששימשה את ארגון הג’יהאד האיסלמי פלסטיני pic.twitter.com/Kg85Uf7Yv9