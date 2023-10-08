



Израильские ВВС уничтожили боевиков на мотоциклах – видео

Военно-воздушные силы Израиля предотвратили попытку проникновения на территорию страны группы боевиков на мотоциклах из сектора Газа.



Об этом сообщила пресс-служба армии Израиля, опубликовав подтверждающее виде в своем Х (бывший Twitter).

