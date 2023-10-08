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Израильские ВВС уничтожили боевиков на мотоциклах – видео
08.10.2023 00:53 MIGnews.com

Израильские ВВС уничтожили боевиков на мотоциклах – видео

Военно-воздушные силы Израиля предотвратили попытку проникновения на территорию страны группы боевиков на мотоциклах из сектора Газа.

Об этом сообщила пресс-служба армии Израиля, опубликовав подтверждающее виде в своем Х (бывший Twitter). 
 

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