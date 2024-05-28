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Израильские военные нашли американские боеприпасы, проданные Египтом ХАМАСу
28.05.2024 12:23 MIGnews.com

Израильские военные нашли американские боеприпасы, проданные Египтом ХАМАСу


В Газе остается все меньше “неосвоенного” пространства. Американская журналистка Лара Ломмер сообщила сенсационную информацию.

Как пишет американка, израильские военные на складах ХАМАС в Рафиахе обнаружили боеприпасы, которые были изготовлены США для Египта. По ее словам, источники в разведке сообщили ей, что серийный номер боеприпасов указывает на то, что они были изготовлены в 2007 году и проданы Египту.

Об этом сообщает Intelli News.


 

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