



Израильские военные нашли американские боеприпасы, проданные Египтом ХАМАСу



В Газе остается все меньше “неосвоенного” пространства. Американская журналистка Лара Ломмер сообщила сенсационную информацию.



Как пишет американка, израильские военные на складах ХАМАС в Рафиахе обнаружили боеприпасы, которые были изготовлены США для Египта. По ее словам, источники в разведке сообщили ей, что серийный номер боеприпасов указывает на то, что они были изготовлены в 2007 году и проданы Египту.



Об этом сообщает Intelli News.





