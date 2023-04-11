



Израильские силы разыскивают боевиков, убивших трех британско-израильских женщин

Предполагается, что палестинские боевики, подозреваемые в совершении нападения, в результате которого погибли 45-летняя Люси Ди и ее дочери Майя и Рина, 20 и 15 лет, скрываются на севере ПА. Их разыскивают войска израильских сил обороны.



Люси, Рина и Майя, переехавшие в Израиль из Великобритании девять лет назад, были застрелены в пятницу, 7 апреля, когда ехали по долине реки Иордан на севере Западного берега реки Иордан по дороге на семейный отдых. По версии следствия, их автомобиль разбился, и боевики открыли огонь по женщинам с близкого расстояния. Дочери скончались на месте, а в понедельник стало известно о смерти их матери, которая после нападения находилась в коме.



Раввин Лео Ди, муж и отец жертв, не пострадал, так как находился в другой машине на некотором расстоянии. Он сказал, что сокрушается, что пропустил звонок от Майи во время нападения, и описал свою жену и дочерей как “трех красивых невинных молодых девушек в расцвете сил”, призвав людей размещать израильский флаг в социальных сетях в их память.