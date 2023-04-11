



В Дженине арестованы 5 террористов, планировавших теракт

Пять палестинцев, которые планировали совершить теракт в ближайшие часы, были арестованы ЦАХАЛом, ШАБАКом и МАГАВом в Дженине во вторник утром.



Солдаты подразделений Дувдеван, Сайерет Цанханим и секретного подразделения МАГАВ арестовали пятерых боевиков и конфисковали боеприпасы и военную технику в ходе вооруженных столкновений в Дженине. Во время арестов палестинцы открыли огонь по израильским силам и бросили в них взрывное устройство. Никто из израильских военнослужащих не пострадал.



Палестинские СМИ опознали одного из арестованных палестинцев как Ахмеда Туркмана, сына одного из террористов, арестованных за совершение обстрела автобуса с солдатами ЦАХАЛа в долине реки Иордан в прошлом году.



Кроме того, ночью израильские силы арестовали палестинца в а-Раме. При задержании палестинцы катали горящие шины и бросали в солдат камни. Другой палестинец также был арестован на юге ПА.