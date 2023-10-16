



Израильские левые раскритиковали коллег на Западе за позицию по нападению ХАМАСа

Более 60 израильских общественных интеллектуалов, активистов движения за мир и прогрессивных мыслителей выступили с заявлением, в котором выразили обеспокоенность неадекватной реакцией некоторых американских и европейских активистов на нападения ХАМАСа на израильское гражданское население.



В заявлении утверждается, что это отражает тревожную тенденцию в политической культуре мировых левых.



В заявлении также предупреждается, что узаконивание или оправдание действий террористов равносильно предательству фундаментальных принципов левой политики.



Письмо было написано после того, как на прошлой неделе террористическая группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на израильские приграничные населенные пункты, убив более 1300 человек, большинство из которых были мирными жителями, и захватив в заложники еще 199 человек.

