



Израильские хакеры уничтожили сайт ХАМАСа

Израильские хакеры объявили, что уничтожила новостной сайт ХАМАС.



WeRedEvils - группа израильских хакеров, созданная после начала войны и действующая на кибер-арене против ХАМАС и его филиалов, вчера объявила о ликвидации крупного новостного сайта, связанного с ХАМАС, Gaza Now.



В беседе с mako один из руководителей группы рассказывает о ее деятельности: "Мы взломали телефоны и WhatsApp-аккаунты журналистов, террористов и чиновников ХАМАС и опубликовали базы данных 40 млн. иранцев".



Группа кибер-воинов @WeRedEvils вчера атаковала сайт GazaNow - главный новостной сайт террористической организации ХАМАС, на котором публикуются антиизраильские материалы, а также информация об операциях ЦАХАЛа и разведки. Сайт не работал в течение 18 часов, на короткое время восстановился и сейчас снова работает, но, судя по информации с серверов группировки, в течение нескольких часов ожидается его повторное обрушение.



WeRedEvils - это группа из примерно 80 израильских хакеров, которые с начала войны работают на добровольных началах и принимают участие в оказании помощи боевикам. Это бывшие солдаты разведывательного подразделения 8200, владельцы крупных киберкомпаний Израиля, частные детективы и хакеры Red Hat.