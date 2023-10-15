



Израильская армия будет действовать “в любой точке Ближнего Востока”

Израиль продолжает беспощадные бомбардировки сектора Газа. Представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари в воскресенье заявил, что он будет действовать “в любой точке Ближнего Востока” для достижения целей безопасности страны.



“Мы всегда оглядываемся по сторонам, на весь Ближний Восток”, – цитирует Times of Israel его слова. “ЦАХАЛ будет действовать в любой точке Ближнего Востока для достижения целей безопасности Израиля. Мы хорошо подготовлены во всех сферах”.

