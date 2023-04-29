



Израиль заставил пустыню расцвести: Палестинцы осудили президента Еврокомиссии

Палестинцы осудили президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за ее слова о том, что Израиль “заставил пустыню расцвести”.



Палестинская администрация осудила эти высказывания как “расистские” и потребовала, чтобы председатель Европейской комиссии извинилась как перед европейскими гражданами, так и перед палестинским народом.



“Государство Палестина отвергает неуместные, ложные и дискриминационные замечания президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, особенно антипалестинский расистский лозунг “заставь пустыню цвести”, – заявило палестинский МИД. “Такой пропагандистский дискурс дегуманизирует палестинский народ и фальсифицирует его богатую историю и цивилизацию”.



По данным министерства, “такая речь увековечивает расистское отрицание Накбы и обеляет незаконную оккупацию Израиля и режим апартеида”.



Палестинское министерство предупредило, что “такое принятие антипалестинской риторики подрывает авторитет Европейского Союза и ставит под сомнение заявленную им приверженность международному праву и правам человека”.



ХАМАС обвинил президента Еврокомиссии в “лицемерии”.



Высокопоставленный представитель ХАМАСа Сами Абу Зухри заявил, что послание фон дер Ляйен Израилю “в годовщину его основания на руинах нашей оккупированной палестинской земли представляет собой верх лицемерия и предвзятости в пользу оккупации” и “выражает отрицание прав палестинского народа и игнорирование его исторического присутствия на родине”.



Басем Наим, глава отдела политических и внешних связей ХАМАСа, заявил, что создание Израиля 75 лет назад “было не сбывшейся мечтой, а скорее кошмаром, который все еще витает в сердцах палестинского народа, который все еще расплачивается за этот грех, совершенный западными странами”.



“Палестина никогда не была пустыней, расцветшей в эпоху израильского варварства. Тысячи лет назад Палестина была колыбелью цивилизаций, местом встречи сосуществования и путем науки и прогресса”, – добавил он.