



Израиль заморозил 100 криптосчетов террористов

Более 100 криптосчетов на криптобирже Binance закрыли израильские власти. Выяснилось, что их владельцы сопричастны к финансированию ХАМАС.

На этих счетах лежали миллионы долларов. На данный момент службы расследования сделали запрос относительно еще 200 криптосчетов, и практически все они привязаны к этой бирже.



Как заявляет представитель Национального управления кибербезопасности Израиля Том Александрович, у террористов особо не осталось вариантов, как профинансировать свои организации. Объем криптовалютных транзакций невероятно вырос с того момента, как ХАМАС атаковал Израиль.

