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Израиль заблокировал криптовалютные счета ХАМАС
10.10.2023 10:07 Анатолий Кравченко

Израиль заблокировал криптовалютные счета ХАМАС

Отдел по борьбе с киберпреступностью полиции Израиля "Лахав 433" заморозил криптовалютные счета, принадлежащие движению ХАМАС, говорится в заявлении полиции.

По данным подразделения полиции, с субботы ХАМАС использовал счета для сбора денег в социальных сетях.

Лахав 433" сотрудничает с Министерством обороны, ШАБАК и другими спецслужбами, пытаясь перекрыть криптовалютные каналы, используемые террористическими группировками.

Криптовалютная биржа Binance сотрудничала с Израилем в поиске и закрытии счетов.

Lahav 433 также сотрудничал с полицией Великобритании в деле замораживания счета в банке Barclays.

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