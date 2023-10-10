Израиль заблокировал криптовалютные счета ХАМАС
Отдел по борьбе с киберпреступностью полиции Израиля "Лахав 433" заморозил криптовалютные счета, принадлежащие движению ХАМАС, говорится в заявлении полиции.
По данным подразделения полиции, с субботы ХАМАС использовал счета для сбора денег в социальных сетях.
Лахав 433" сотрудничает с Министерством обороны, ШАБАК и другими спецслужбами, пытаясь перекрыть криптовалютные каналы, используемые террористическими группировками.
Криптовалютная биржа Binance сотрудничала с Израилем в поиске и закрытии счетов.
Lahav 433 также сотрудничал с полицией Великобритании в деле замораживания счета в банке Barclays.