



Израиль заблокировал криптовалютные счета ХАМАС

Отдел по борьбе с киберпреступностью полиции Израиля "Лахав 433" заморозил криптовалютные счета, принадлежащие движению ХАМАС, говорится в заявлении полиции.



По данным подразделения полиции, с субботы ХАМАС использовал счета для сбора денег в социальных сетях.



Лахав 433" сотрудничает с Министерством обороны, ШАБАК и другими спецслужбами, пытаясь перекрыть криптовалютные каналы, используемые террористическими группировками.



Криптовалютная биржа Binance сотрудничала с Израилем в поиске и закрытии счетов.



Lahav 433 также сотрудничал с полицией Великобритании в деле замораживания счета в банке Barclays.