



Израиль вводит санкции против Палестинской автономии

Кабинет безопасности одобрил ряд мер, которые будут приняты против Палестинской Автономии после ее обращения в Международный суд в Гааге с просьбой проверить "законность израильской оккупации".



Канцелярия премьер-министра обнародовала подробности пакета санкций, который будет включать замораживание всего строительства палестинских арабов в зоне C в Иудее и Самарии, включая подавление незаконного строительства, и конфискацию 139 миллионов шекелей (39 миллионов долларов) налоговых поступлений, собираемых Израилем с работников ПА от имени ПА.



Как сообщает "Аруц Шева", деньги будут переведены в фонд помощи израильским жертвам палестинских арабских террористов.



"Нынешнее правительство не будет сидеть сложа руки перед лицом этой войны и примет необходимые меры. Кабинет одобрил ряд шагов, которые необходимо предпринять в отношении ПА в ответ на ее апелляцию в Международный суд (МС) на прошлой неделе", - заявили в канцелярии премьер-министра.



Среди прочего, в рамках санкций, будет наложен мораторий на палестинские планы строительства в зоне C после попыток незаконного захвата территории Палестинской Автономией вопреки международным соглашениям. Также будут приняты меры против организаций в Иудее и Самарии, которые поощряют террористическую деятельность или любую враждебную деятельность, включая политические и правовые действия против Израиля под видом гуманитарной деятельности.