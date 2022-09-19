



Израиль возвращает военных из отпусков из-за роста насилия в Иудее и Самарии



В связи с увеличением числа обстрелов сил ЦАХАЛа и израильских гражданских лиц, ЦАХАЛ принял решение сократить количество находящихся в отпуске военнослужащих в дивизии Иудея и Самария.



Согласно сообщению Армейского радио, приказ останется в силе до окончания еврейских праздников, чтобы увеличить численность сил в секторе без необходимости призыва резервистов или усиления развертывания войск дополнительными батальонами.



Ранним утром в понедельник было произведено несколько выстрелов по израильскому автомобилю, проезжающему через город Хувара. В результате нападения автомобиль был поврежден, однако водитель продолжил движение, пока не добрался до близлежащего населенного пункта Ариэль, где и сообщил об инциденте.



В ЦАХАЛе заявили, что начали розыск боевиков, которые, как предполагается, вели огонь из проезжавшего мимо автомобиля.



Согласно данным, опубликованным ШАБАК, в августе на Западном берегу реки Иордан и в Иерусалиме было совершено не менее 23 обстрелов, что более чем на 50% больше, чем в июле, когда их было 15. Кроме того, было совершено 135 атак с применением коктейля Молотова по сравнению с 75 в июле (рост на 80%) и 39 самодельных бомб в августе против 27 в предыдущем месяце (на 44% больше).



Во время августовских атак было ранено не менее 15 израильтян, как мирных жителей, так и военнослужащих.



Ожидается, что к концу сентября эти цифры будут еще выше. В связи с ростом насилия израильские силы безопасности усилили свою готовность в преддверии еврейских Святых Дней.

