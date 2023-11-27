Израиль: в Газу прибыли бензовозы и грузовики с гумпомощью
Четвертый день подряд в Газу въезжают грузовики с гуманитарной помощью и бензовозы на фоне соглашения о временном прекращении огня в обмен на освобождение заложников.
Об этом сообщил представитель COGAT.
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Уточняется, что в Газу прибыли четыре бензовоза за последний день в соответствии с соглашением.
Кроме того, туда были пропущены 200 грузовиков с едой, водой, оборудованием для убежищ и медикаментами.