



Израиль: в Газу прибыли бензовозы и грузовики с гумпомощью

Четвертый день подряд в Газу въезжают грузовики с гуманитарной помощью и бензовозы на фоне соглашения о временном прекращении огня в обмен на освобождение заложников.



Об этом сообщил представитель COGAT.



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Уточняется, что в Газу прибыли четыре бензовоза за последний день в соответствии с соглашением.



Кроме того, туда были пропущены 200 грузовиков с едой, водой, оборудованием для убежищ и медикаментами.