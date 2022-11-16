



Израиль ускоряет разработку Arrow-4 из-за угрозы иранских гиперзвуковых ракет

В то время как израильская разведка ищет подтверждения недавнему заявлению Ирана об успешной разработке гиперзвуковой баллистической ракеты, ЦАХАЛ уже готовится и в последние два месяца наращивает усилия по разработке мер противодействия потенциальной новой угрозе.



Опасения по поводу гиперзвукового оружия не новы, и несколько лет назад Израиль начал работу над усовершенствованным перехватчиком Arrow-4, как только стало ясно, что Иран работает над созданием новых версий ракет большой дальности, включая крылатые ракеты. Но как только израильская разведка подтвердила, что гиперзвуковые ракеты входят в круг иранских интересов, и оценила, что Тегеран пытается получить соответствующие технологии, особенно из Северной Кореи, оборонная промышленность получила новый толчок для противодействия этой угрозе.



Подробности об этих разработках засекречены, но источники в Минобороны говорят, что основное внимание уделяется помощи израильским оборонным предприятиям в разработке более совершенных датчиков раннего предупреждения и систем, предназначенных для перехвата ракет большой дальности, в том числе гиперзвуковых.



Управление противоракетной обороны Министерства обороны Израиля координирует соответствующие проекты, выполняемые некоторыми израильскими оборонными компаниями. Это финансируется в основном за счет специальных бюджетов, предназначенных для устранения очень серьезной угрозы.



"Многие глаза в небе следят за каждым малейшим признаком, который может указывать на уровень угроз со стороны этих систем вооружения", — сказал высокопоставленный источник в обороне, связанный с противоракетно операцией в Израиле.



Израильский эксперт, говоривший с Breaking Defense на условиях анонимности, сказал, что, в отличие от баллистических ракет, предсказать цель гиперзвуковой ракеты невозможно. Это, добавил он, делает перехват таких ракет более сложным, требуя сочетания перехватчиков, некоторые из которых есть в Израиле, а другие пока находятся в стадии разработки.

