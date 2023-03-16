



Израиль сталкивается с угрозами со всех сторон – анализ

Недавний инцидент возле перекрестка Мегиддо, где на на шоссе 65 было взорвано взрывное устройство, вызывает много вопросов. Согласно официальным сообщениям, силы безопасности Израиля остановили автомобиль недалеко от мошава Яара на трассе 899, в котором находились террорист и водитель. Террорист представлял угрозу и был “нейтрализован”. При нем было оружие и “пояс со взрывчаткой”.



Это поднимает ключевые вопросы о различных угрозах безопасности Израиля, а также о поддерживаемой Ираном оси группировок , которые угрожают еврейскому государству. Это также является напоминанием о сложных асимметричных угрозах, с которыми сталкивается Израиль – вместо крупномасштабных террористических атак Израиль все чаще сталкивается с многочисленными разрозненными группами.



Проиранские СМИ подождали, пока подробности инцидента на севере не станут известны в Израиле, чтобы обсудить эту историю. Это указывает на тот факт, что “Хизбалла” и проиранские группировки не берут на себя ответственность за инцидент и не пытались его предать гласности.

По оценке Израиля, террорист пересек границу Ливана.



“Террорист остановил автомобиль и попросил водителя подвезти его на север”, – сообщили в ЦАХАЛе. “Теракт тщательно расследуют, рассматривается возможность участия террористической армии “Хизбаллы”.



Участие “Хизбаллы” станет серьезной эскалацией. Но зачем террористической группе посылать одного человека с самодельным взрывным устройством СВУ, винтовкой и пистолетом через границу для совершения теракта такого рода? Это большой риск для организации. Атака не выглядит хорошо спланированной или продуманной. Зачем рисковать раскрытием роли “Хизбаллы”, отправляя сложное СВУ, которое можно отследить до поддерживаемых Ираном групп?



Иран играет ключевую роль в использовании некоторых типов взрывных устройств. Он снабжал иракские группировки взрывоопасными снарядами EFP. “Хизбалла” уже много лет использует такую взрывчатку для поражения израильских сил. “Хизбалла” снабжала ей не только иракских ополченцев, эта технология также оказалась у поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене. Это означает, что взрывные технологии часто распространяются по каналам и сетям и могут быть связаны с различными группами.



“Хизбалла” продолжает угрожать Израилю на протяжении многих лет. Новое морское соглашение, подписанное в прошлом году, должно было снизить напряженность. Новое соглашение между Ираном и Саудовской Аравией может также привести к снижению напряженности в Ливане.

Так зачем же “Хизбалле” повышать напряженность из-за террористического акта, в котором участвовал всего один человек? Часто ли “Хизбалла” использует пояса со взрывчаткой, или эта тактика более распространена среди ХАМАСа, джихадистов или представителей ИГИЛ? Это ключевые вопросы.



После теракта на Севере и “нейтрализации” подозреваемого многие аспекты угрозы неясны.Неясно, был ли он связан с “Хизбаллой”, остается открытым вариант, что он мог быть связан с другими группами. Иран поддерживает “Хизбаллу”, но он также поддерживает ХАМАС и “Исламский джихад”.

Иран заинтересован в поддержке этих групп, а также угрожает Израилю со многих направлений. Тегеран заинтересован в том, чтобы израильтяне чувствовали себя менее защищенными. Это означает, что он может использовать различные средства, чтобы угрожать Израилю.



Иранские СМИ в эти дни больше интересуются историями об ирано-саудовской сделке и убеждены, что США и Израиль проигрывают в регионе. Кроме того, лидер сирийского режима Башар Асад встретился в России с президентом Владимиром Путиным в среду, когда появились новости об инциденте на севере. Захочет ли Иран, сосредоточенный на крупных вопросах дипломатии, спровоцировать инцидент с Израилем, связанный с одиноким боевиком с СВУ?



Общий контекст таков, что это одна из тех угроз Израилью, которая включает в себя не крупные террористические армии, а скорее серию небольших групп и инцидентов.