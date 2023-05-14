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Израиль согласился на прекращение огня из-за американского давления
14.05.2023 10:44 Аркадий Бочаровский

Израиль согласился на прекращение огня из-за американского давления

  
Ведущий радио Галей Исраэль Янир Козин рассказал о том, что стояло за решением Израиля принять условия прекращения огня.

Козин назвал следующие причины:

“- В Иерусалиме поняли, что после убийств в Реховоте, цель Джихада - затянуть операцию до Парада Флагов в Иерусалиме, предполагалось, что обстрелы  будут вестись в основном в приграничной полосе и будут предприняты попытки обстрелов из из противотанковых ракет.

- Также сказалось американское давление, которое стало ощутимым в течение выходных и особенно в субботу”.







 

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