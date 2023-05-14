



Израиль согласился на прекращение огня из-за американского давления



Ведущий радио Галей Исраэль Янир Козин рассказал о том, что стояло за решением Израиля принять условия прекращения огня.



Козин назвал следующие причины:



“- В Иерусалиме поняли, что после убийств в Реховоте, цель Джихада - затянуть операцию до Парада Флагов в Иерусалиме, предполагалось, что обстрелы будут вестись в основном в приграничной полосе и будут предприняты попытки обстрелов из из противотанковых ракет.



- Также сказалось американское давление, которое стало ощутимым в течение выходных и особенно в субботу”.















