Израиль согласился на прекращение огня из-за американского давления
Ведущий радио Галей Исраэль Янир Козин рассказал о том, что стояло за решением Израиля принять условия прекращения огня.
Козин назвал следующие причины:
“- В Иерусалиме поняли, что после убийств в Реховоте, цель Джихада - затянуть операцию до Парада Флагов в Иерусалиме, предполагалось, что обстрелы будут вестись в основном в приграничной полосе и будут предприняты попытки обстрелов из из противотанковых ракет.
- Также сказалось американское давление, которое стало ощутимым в течение выходных и особенно в субботу”.