



Израиль снова нанес удар по Хамасу в Газе на фоне беспорядков вдоль границы

В субботу, 23 сентября, вечером ЦАХАЛ нанес удар по военному посту ХАМАС в Газа, сообщили израильские военные. Удар, нанесенный с использованием БПЛА, был нацелен на пост, расположенный недалеко от центра жестких беспорядков.



По сообщениям местных СМИ, один житель Газы был ранен в субботу днем, когда примерно 150 палестинцев сожгли шины вдоль границы Израиля возле контрольно-пропускных пунктов Рафах и Карни.



Ранее в субботу на берегу Газы прошла демонстрация, в ходе которой протестующие организовали флотилию, призывающую положить конец израильской блокаде.