



Израиль скорбит о 28 жизнях, прерванных терроризмом

С начала года волна террора, захлестнувшая Израиль, уже унесла жизни 28 человек. Нападения причинили боль многим семьям, некоторые из которых потеряли не одного близкого человека.



27 января 21-летний террорист Хайре Алкам из Восточного Иерусалима застрелил семерых человек возле синагоги в столичном районе Неве Яаков, после чего был убит полицейскими. Алкам припарковался на улице Табенкин возле синагоги Атерет Авраам. Он вышел из машины на главной улице, а затем открыл огонь по прохожим.



Шауль Чай, 68-летний габбай в синагоге, пообедал в доме родственника и после еды направился в синагогу.



“Он был для всех нас отцом, родным и любимым человеком”, – рассказывали его знакомые.



Ирина Королева , 59-летняя гражданка Украины, также погибла в результате теракта в Неве-Яакове. Она приехала в Израиль в декабре 2016 года без членов семьи и работала в сфере ухода за больными.



“Она была очень дружелюбной, человек, с которым быстро сближаешься”, – рассказали сыновья пожилого мужчины, о котором Королева заботилась перед ее смертью. “Каждый вечер она гуляла со своими друзьями по кварталу после работы”.



55-летний Рафаэль Бен Элиягу был убит в результате нападения, когда он остановил машину, в которой находились его жена Тина и двое сыновей. Семья решила, что террорист скрылся, но тут с другой стороны появился Алкам и начал стрелять в упор.



“Он застрелил моего мужа, и мой сын Матан прыгнул передо мной, чтобы террорист не задел меня. Он спас мне жизнь и был ранен”, – рассказала вдова.



48-летний Элияху Мизрахи и его жена Натали Зискин Мизрахи, 45 лет были женаты всего два года. Они находились в своем доме, когда началась стрельба. Элиягу вышел на улицу, чтобы попытаться помочь пострадавшим, но террорист заметил его и убил. Натали пыталась помочь супругу, но террорист застрелил и ее. Тамара, мама Натали, говорит, что “они забрали с собой часть меня. Каждый день она ходила на работу, а я ждала ее. Она всегда заботилась о моих лекарствах и еде. Что я теперь буду делать?” Отец Элиягу, Шимон, вспоминает: “Он был скромным, религиозным человеком. Он услышал выстрелы и хотел помочь раненым”.





Илья Сосанский, 26-летний ди-джей, выехал из родительского дома в Неве-Яакове на мотоцикле и был застрелен террористом, когда шел на работу в бар в центре Иерусалима.



“Он был хорошим парнем, энергетическая бомба, которую так и хочется заключить в объятия”, – говорит его друг Ашер Азран. Ади Йона, другой друг Сосанского, написал в память о нем: “Ты – ходячая улыбка и душа, которая делала только добро. Мое сердце разбито”.



14-летний Ашер Натан Морали стал самой молодой жертвой нападения. Он был старшим из восьми детей и вышел из дома после субботнего ужина, чтобы встретиться с друзьями. Когда его родители услышали выстрелы, они искали сына около часа, но обнаружили его тело на месте нападения.



“Он был таким героем, он пришел исправить мир”, – вспоминает его отец Аарон.



10 февраля Хусейн Караках, 31-летний житель Восточного Иерусалима, умышленно наехал на двух юных братьев и еще одного мужчину, после чего был нейтрализован в столичном районе Рамот. Ашер Менахем Палей, всего 7 лет, и его брат Яаков Исраэль Палей, 5 лет, ждали транспорт на автобусной остановке вместе с отцом и старшим братом по пути на семейное мероприятие. Террорист врезался в остановку ​​и убил двух детей. Яаков Исраэль трагически погиб на месте, а Ашер Менахем был доставлен в больницу в критическом состоянии, но скончался от полученных ран на следующий день. Оба брата похоронены рядом .



“Два цветка, два святых, два чистых сердца”, – говорили люди на их похоронах.



Альтер Шломо Ледерман, 20-летний студент ешивы, стоял на автобусной остановке со своей женой, с которой он заключил брак шесть месяцев назад. Они направлялись в Шаббат к родителям Ледермана в город Элад, когда произошел теракт. Альтер Шломо был тяжело ранен и доставлен в медицинский центр Шааре Цедек, где умер от полученных ран после длительных реанимационных мероприятий.



13 февраля старший сержант 22-летний Асил Саваед был убит на КПП в Восточном Иерусалиме в Шуафате. Саваед, родом из северной бедуинской деревни Хуссния, проводил обычную проверку автобуса, когда 13-летний палестинский террорист ударил его ножом в лицо. Находившийся с ним охранник открыл огонь по террористу, случайно задев Саваеда и смертельно ранив его. 13-летний подозреваемый был арестован и обвинен в терроризме. После его смерти в полиции заявили, что “по окончании срочной службы Асиль боролся за подписание бессрочного контракта на том же месте”. Друзья Саваеда сказали, что “он был самым счастливым человеком. Он всегда всем помогал и помогал, всегда участвовал во всех задачах и служил на благо страны”.



26 февраля 22-летний Гилель Менахем Янив и 20-летний Ягель Яаков Янив, братья из поселения Хар-Браха, были убиты в результате перестрелки в палестинском городе Хавара. Расследование нападения показало, что палестинский террорист прижался к окну машины братьев и выстрелил в них в упор. Оба брата были объявлены мертвыми на месте происшествия. Террорист Абд аль-Фаттах Харуша, 48 лет, боевик ХАМАСа из Шхема, был убит в ходе операции ЦАХАЛа в Дженине примерно через две недели после теракта.



Халель был уволен из ВМФ незадолго до нападения и вернулся, чтобы продолжить учебу.



“Его очень любили друзья и раввины, он всегда улыбался, помогал всем, чем мог”, – сказал декан ешивы Элиав Самуэль.



Ягель, посещавший ешиву “Гиват Ольга Хесдер” в Хадере, был зачислен в ЦАХАЛ и должен был приступить к боевой службе.



“Он был хорошим человеком, который научил нас ценить человека и его ближнего”, – говорит его одноклассник Гилад Фридман.



27 февраля 26-летний американец израильского происхождения Элан Ганелес был убит в результате перестрелки недалеко от Иерихона. Террористы открыли огонь по его машине, и спасатели, которые были вызваны на место происшествия, эвакуировали его в критическом состоянии в больницу, где вскоре врачи констатировали его смерть. Ганелес приехал в Израиль на свадьбу своего друга. Он вырос в американской сионистской семье, отложил поступление в Мичиганский университет на год, чтобы пожить в Израиле. Ганелес влюбился в Израиль и поступил на службу в ЦАХАЛ. Позже он вернулся в США, чтобы получить степень бакалавра в области неврологии в Нью-Йорке.



9 марта 32-летний Ор Эшкар был убит в результате перестрелки на оживленной улице Дизенгоф в Тель-Авиве. Палестинский террорист Мутаз Салах аль-Хаваджа, 23 года, из города Ниилин открыл огонь по прохожим, смертельно ранив Эшкара, который скончался 11 дней спустя. Его друзья Ротем Мансано и Майкл Осадон также были ранены в результате нападения до того, как террорист был ликвидирован.



Мать Ора, Наталья, говорит: “Погас редкий яркий свет. Он проявлял любовь и щедрость ко всем”. После окончания военной службы Ор переехал в Тель-Авив, где получил степень магистра делового администрирования. Он работал в нескольких IT-компаниях и имел страсть к путешествиям по миру.



7 апреля Рина и Майя Ди, 15 и 20 лет соответственно, из поселения Эфрат были убиты в результате перестрелки в долине реки Иордан. Их мать, Люси, была смертельно ранена во время нападения и скончалась от полученных травм через три дня. Террористы открыли по ним огонь в районе перекрестка Хамра на трассе №57. Семья попыталась сбежать, но террористы погнались за ними. Автомобиль семьи Ди, направлявшийся в отпуск, слетел в кювет. На месте происшествия было обнаружено двадцать две гильзы от АК-47.



Семья репатриировалась из Великобритании несколько лет назад. Их отец, Лео говорит: “Мы почувствовали огромную любовь со стороны евреев в Израиле и во всем мире, и мы уверены, что справедливость восторжествует”.



Во время другого нападения 7 апреля итальянский турист по имени Алессандро Парини, 36 лет, был убит на набережной Тель-Авива, когда 46-летний террорист Юсеф Абу Джабер из Кфар-Касима протаранил своей машиной группу туристов. Парини преуспел в учебе в юридической школе и стал юристом в 2014 году. Пять лет спустя он получил степень доктора права в Римском университете. Итальянские СМИ сообщили, что он работал в международной юридической фирме и любил путешествовать по миру.



11 мая в ходе операции “Щит и стрела” в Реховоте от прямого попадания ракеты погибла 82-летняя Инга Аврамян. Аврамян помогала своему мужу-инвалиду, добраться до охраняемой комнаты, но не успела прибыть туда вовремя.



30 мая 32-летний Меир Тамари был убит палестинскими боевиками, проезжавшими мимо на въезде в поселок Гермеш. Тамари, отец двоих маленьких детей из поселения. Проезжавший мимо автомобиль с двумя палестинцами догнал автомобиль потерпевшего и произвел семь выстрелов из винтовки М16.



3 июня на израильско-египетской границе были убиты трое солдат ЦАХАЛа – сержант Лия Бен-Нун, 19 лет, из Ришон-ле-Циона; штатный сержант Ори Ицхак Илуз, 20 лет, из Цфата; и старший сержант Охад Дахан, 20 лет, из Офакима. Бен-Нун и Илуз были застрелены на посту охраны возле горы Хариф египетским полицейским, который проник в Израиль через брешь в пограничном заборе. Террорист был опознан в ходе последующих обысков и убит в перестрелке, в ходе которой был убит и Дахан.



Элиша Антман, 17 лет, Харел Масуд, 21 год, и Нахман Шмуэль Мордофф, 17 лет, были убиты в ресторане с хумусом на заправочной станции во время смертоносного террористического удара во вторник возле поселения Эли. 60-летний Офер Фэйрман был застрелен террористами на заправке, когда заправлял машину. Антман был учеником 12-го класса средней школы ешивы Бней Акива Эли и жителем Эли. Масуд был жителем Яд Биньямин. 60-летний Фэйрман тоже жил в Эли.