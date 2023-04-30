



Израиль разбомбил склады “Хизбаллы”

По сообщению сирийских государственных СМИ, в результате израильских авиаударов возле сирийского города Хомс в субботу были ранены трое человек, а военный наблюдатель сообщил, что был нанесен удар по складу боеприпасов “Хизбаллы”.



“Около 00:50 (21:50 по Гринвичу) Израиль совершил воздушную атаку несколькими ракетами со стороны северного Ливана по позициям в окрестностях города Хомс”, – сообщает государственное информационное агентство САНА.



“Трое человек были ранены, загорелась гражданская заправочная станция, сгорело несколько топливных баков и грузовиков”, – сообщает издание, добавив, что сирийские средства ПВО перехватили несколько ракет.



Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека заявил, что Израиль “уничтожил склад боеприпасов, принадлежащий ливанской “Хизбалле”, в военном аэропорту Дабаа” в сельской местности провинции Хомс. Не упоминая о каких-либо жертвах, организация сообщила, что были “громкие взрывы, когда взорвались боеприпасы на складе, и на месте возникли пожары”.

