



Израиль препятствует вербовке арабов из ПА для террора и шпионажа

ШАБАК сообщил в понедельник, что предотвратил попытку "Хизбаллы" и КСИР завербовать арабов Палестинской автономии, проживающих в Иудее и Самарии, для совершения актов террора и шпионажа.



В последние месяцы двое жителей Иудеи и Самарии Йосеф Мансур и Марсил Мансур были арестованы ШАБАКом для проведения расследования. В ходе расследования ШАБАКа выяснилось, что Мансуры были завербованы в сеть, контролируемую иранскими оперативниками Худой Маханой и Хадж Мухаммадом Радваном, также известным как “Мохаммед Башир”.



Мансуры согласились ввозить и распространять оружие в Израиль и помогать преступным элементам.



По просьбе Маханы и Башира Йосеф Мансур согласился собрать для “Хизбаллы” информацию о военных действиях ЦАХАЛа в Иудее и Самарии и нанять дополнительных оперативников для пропаганды террористической деятельности. “Хизбалла” несколько раз переводила средства Йосефу с помощью Марсила.



ШАБАК сообщил, что Йосеф использовал специальное программное обеспечение для шифрования контента и специальный адрес электронной почты, когда связывался с Баширом. По данным разведки, Башир и Махана принадлежат к отряду “Кудс” – подразделению КСИР, которое помогает арабским террористическим организациям в Иудее и Самарии. Силы “Кудс” отвечают за экстерриториальные и тайные операции. Они были связаны с заговорами против интересов Израиля в отдаленных местах, таких как Колумбия, Кипр, Индия, Азербайджан, Таиланд, Турция, Кения и других.



По сообщениям американских СМИ, нынешний командир сил “Кудс” генерал-майор Эсмаил Каани лично координировал недавние ракетные обстрелы Израиля из Ливана.Каани стал главой “Кудс” в 2020 году после убийства Касема Сулеймани в результате авиаудара США.