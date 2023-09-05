



Израиль прекратил работу КПП "Керем Шалом": названа причина

Израиль прекратил ввоз товаров из Газы через КПП "Керем Шалом" из опасений по поводу ввоза взрывчатых веществ.



Контрольно-пропускной пункт остановит свою работу 6 сентября.



Соответствующее решение было принято после того, как ЦАХАЛ и инспекторы министерства обороны Израиля осмотрели три грузовика, в которых выявили несколько килограммов высококачественной взрывчатки.



Ее ради провоза и совершения терактов прятали в багаже, под подкладкой одежды. Транспортные средства и взрывчатка были изъяты.