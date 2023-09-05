Новости » Арабо-израильский конфликт
Израиль прекратил работу КПП "Керем Шалом": названа причина
05.09.2023 08:04 Алина Груднева

Израиль прекратил работу КПП "Керем Шалом": названа причина

Израиль прекратил ввоз товаров из Газы через КПП "Керем Шалом" из опасений по поводу ввоза взрывчатых веществ.

Контрольно-пропускной пункт остановит свою работу 6 сентября.

Соответствующее решение было принято после того, как ЦАХАЛ и инспекторы министерства обороны Израиля осмотрели три грузовика, в которых выявили несколько килограммов высококачественной взрывчатки. 

Ее ради провоза и совершения терактов прятали в багаже, под подкладкой одежды. Транспортные средства и взрывчатка были изъяты. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы