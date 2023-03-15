



Израиль предупредил террористов: не пытайтесь использовать правовую революцию



После взрыва бомбы, произошедшего на перекрестке Мегиддо, где был тяжело ранен 21-летний мужчина, Государство Израиль направило послания террористическим организациям на Ближнем Востоке.



Израильские СМИ сообщают, что террористов предупредили: "Не пользуйтесь "слабостью", связанной с правовой революцией для совершения терактов на израильской территории. Ответ на ваши попытки причинить вред будет непропорциональным".



В то же время канцелярия министра обороны Йоава Галанта опубликовала загадочное заявление о расследовании инцидента в Мегиддо. Министр провел оценку ситуации после событий, в ходе которой различные сотрудники службы безопасности представили ему первоначальные выводы из расследования событий. ШАБАК определяет взрыв взрывного устройства в Мегиддо как террористический инцидент с непривычными характеристиками. По версии спецслужбы, это может привести к далеко идущим последствиям.



Служба безопасности очень встревожена этим террористическим инцидентом и признает растущую тенденцию в попытках совершения терактов. В ходе оценки ситуации, в которой, помимо Галанта приняли участие, в частности, начальник Генштаба Герци Халеви и глава ШАБАК Ронан Бар, министр обороны дал указание продолжать усилия по обеспечению безопасности повседневной жизни израильских граждан.



Также сообщается о том, что террористическая организация "Хизбалла" и Иран переводят деньги террористам в Дженине, чтобы те совершали нападения на израильтян на территории страны. В последние дни силы ЦАХАЛа задержали двух террористов, жителей Шхема, которые, как сообщают палестинские источники, были арестованы с крупной суммой денег, полученной ими от чиновника ФАТХа - в обмен на восстановление террористической инфраструктуры военной ветви террористической организации.