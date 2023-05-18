



Израиль предупредил ХАМАС и развернул ПВО



Сегодня во второй половине дня в Иерусалиме начнется Парад Флагов. Он пройдет по традиционному маршруту, и в этом году службы безопасности готовятся к рекордному числу участников. За последний день было проведено несколько оценок ситуации, а вчера вечером ЦАХАЛ завершил полное развертывание систем ПВО на всех уровнях обороны для любого сценария, который может развиваться.



Израиль передал четкие сообщения ХАМАСу и предупредили террористов, чтобы они не пытались превратить этот день в военную конфронтацию. В ответных посланиях ХАМАС ответил, что Храмовая гора является для них "красной чертой", и если Израиль попытается нарушить статус-кво на горе, ХАМАС не останется в стороне.



Аналогичные голоса звучали от террористических организаций в Иудее и Самарии и палестинских группировок, которые базируются в Ливане и распространяют сообщения через социальные сети.



Служба безопасности не идентифицирует конкретных намерений запустить ракеты, но они признают две тенденции: первая - подстрекательство ХАМАСа в Газе к совершению атак в Иудее и Самарии и Иерусалиме. Вторая тенденция - дистанционная активация иранских ботов и подрывная работа через социальные сети.



Прошлой ночью сотни подстрекательских постов были обнаружены службой безопасности в ходе отслеживания подстрекательства к терактам и беспорядкам в День Иерусалима. В районе Храмовой горы также наблюдается высокая напряженность и акции с целью предотвращения провокаций со стороны палестинцев и арабов Восточного Иерусалима, которые попытаются противостоять полиции и распространять в Интернете видеоролики, имитирующие беспорядки на горе с целью поджечь территорию.