



Израиль построит новый барьер безопасности вдоль границы с Иорданией - Галант

Министр обороны Йоав Галант заявил, что Израиль построит новый забор безопасности вдоль границы с Иорданией, хотя неясно, откуда будет поступать финансирование для этого предприятия.



Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" цитирует заявление Галанта на заседании комитета Кнессета по иностранным делам и обороне о том, что "террористические организации определили Иудею и Самарию как слабое место и направляют туда много ресурсов для проведения терактов. Забегая вперед, мы намерены установить барьер и на границе с Иорданией".



Вдоль 309-километровой границы, которую Иордания делит с Израилем, стоит ветхое заграждение, хотя военные и полицейские чиновники говорят, что этого достаточно, чтобы предотвратить большинство попыток контрабанды оружия.



30-километровый участок границы с Иорданией, недалеко от Эйлата и нового международного аэропорта Рамон, был модернизирован аналогично израильским пограничным заграждениям с Египтом и Газой.



Оснащение этого небольшого участка границы обошлось Израилю в 300 миллионов шекелей (88 миллионов долларов), а это означает, что проект по охвату всей границы с Иорданией, вероятно, будет стоить миллиарды шекелей.

