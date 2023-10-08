



Израиль подвергся атаке с севера: ответный удар по позициям "Хизбаллы"

Утром, 8 октября, территория Израиля подверглась обстрелу еще и с севера, со стороны Ливана.



Террористическая организация "Хизбалла" взяла на себя ответственность за минометный обстрел районе Хар-Дов.



В ответ Армия обороны Израиля открыл артиллерийский огонь, а также применила ударный беспилотник по террористической инфраструктуре "Хизбаллы".



"Армия обороны Израиля приняла подготовительные меры к такого рода возможностям и продолжит действовать во всех регионах и в любое время, чтобы обеспечить безопасность израильских гражданских", - сообщили израильские военные.

На севере Израиля готовились к возможным нападениям, когда террористы ХАМАСа, накануне, ударили с юга. В результате массированных атак в стране насчитано 1864 раненых, многих израильтян взяли в плен в Газу.