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хизбалла
08.10.2023 09:01 Алина Груднева

Израиль подвергся атаке с севера: ответный удар по позициям "Хизбаллы"

Утром, 8 октября, территория Израиля подверглась обстрелу еще и с севера, со стороны Ливана.

Террористическая организация "Хизбалла" взяла на себя ответственность за минометный обстрел районе Хар-Дов.

В ответ Армия обороны Израиля открыл артиллерийский огонь, а также применила ударный беспилотник по террористической инфраструктуре "Хизбаллы".

"Армия обороны Израиля приняла подготовительные меры к такого рода возможностям и продолжит действовать во всех регионах и в любое время, чтобы обеспечить безопасность израильских гражданских", - сообщили израильские военные.


На севере Израиля готовились к возможным нападениям, когда террористы ХАМАСа, накануне, ударили с юга. В результате массированных атак в стране насчитано 1864 раненых, многих израильтян взяли в плен в Газу.

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