



Израиль отложил депортацию палестинского адвоката

Израиль пока не депортирует палестинского адвоката Салаха Хаммури во Францию. Депортации не будет, по крайне мере, до тех пор, пока тель-авивский суд не вынесет соответствующее решение, сообщает Times of Israel.



Пока никаких решений принято не было. Следующее слушание было назначено на 1 января, заявил один из адвокатов Хаммури. До этого времени Хаммури останется под стражей в Израиле.



Министр внутренних дел Айелет Шакед объявила на прошлой неделе, что она депортирует Хаммури как можно скорее. Его обвиняют в членстве в Народном фронте освобождения Палестины - террористической организации.