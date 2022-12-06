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Израиль отложил депортацию палестинского адвоката
06.12.2022 21:42 Ольга Белозерова

Израиль отложил депортацию палестинского адвоката

Израиль пока не депортирует палестинского адвоката Салаха Хаммури во Францию. Депортации не будет, по крайне мере, до тех пор, пока тель-авивский суд не вынесет соответствующее решение, сообщает Times of Israel.

Пока никаких решений принято не было. Следующее слушание было назначено на 1 января, заявил один из адвокатов Хаммури. До этого времени Хаммури останется под стражей в Израиле. 

Министр внутренних дел Айелет Шакед объявила на прошлой неделе, что она депортирует Хаммури как можно скорее. Его обвиняют в членстве в Народном фронте освобождения Палестины - террористической организации. 

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