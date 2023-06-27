



Израиль отклонил просьбу об освобождении умирающего террориста Валида Дакки

Специальный судебный комитет в понедельник, 26 июня, отклонил ходатайство о досрочном освобождении 61-летнего израильского араба, узника службы безопасности Валида Дакки, приговоренного к пожизненному заключению за участие в ячейке, которая похитила и убила израильского солдата Моше Тамама в 1984 году.



По сообщению газеты ”Гаарец”, решение было принято вопреки мнению медицинского эксперта из Службы тюрем Израиля, который пришел к выводу, что жизнь Дакки находится в “большой опасности” как больного раком.



Специальный комитет по делам заключенных, приговоренных к пожизненному заключению, под председательством судьи в отставке Цви Сегала установил, что состояние здоровья Дакки не является достаточным условием для его досрочного освобождения на основании антитеррористического законодательства Израиля, запрещающего досрочное освобождение заключенных, осужденных за террористические акты.



Дакка, гражданин Израиля и один из старейших узников безопасности в стране, отбыл свой срок в тюрьме за убийство Моше Тамама два месяца назад, после того как его пожизненное заключение было смягчено до 37 лет. Однако в 2017 году он был приговорен к двум дополнительным годам за контрабанду телефонных устройств в тюрьму "Кетзиот" с помощью бывшего члена Кнессета Балада Базеля Гаттаса.



Представитель форума “Выбери жизнь”, который представляет семьи жертв израильского террора, заявил, что Дакка “презренный террорист, который должен закончить свою жизнь за решеткой”, и призвал судебные органы отклонить “растущее число запросов об освобождении, поступающих от террористов”.