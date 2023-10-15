



Израиль опроверг фейк об атаке на эвакуационный конвой из Газы

Египетские источники со слов ХАМАСа обвинили Армию обороны Израиля в атаке на эвакуационный конвой из Газы.



Израильские военные категорически опровергают эту информацию, которую распространяет террористическая организация.



"Это ложное сообщение тех, кто цинично использует собственных граждан в качестве живого щита", - сказал представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари.



По его словам, ХАМАС умышленно распространяет манипулятивную информацию, целью которой является подача фейков для международного сообщества.