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Израиль опроверг фейк об атаке на эвакуационный конвой из Газы
15.10.2023 11:33 Алина Груднева

Израиль опроверг фейк об атаке на эвакуационный конвой из Газы

Египетские источники со слов ХАМАСа обвинили Армию обороны Израиля в атаке на эвакуационный конвой из Газы.

Израильские военные категорически опровергают эту информацию, которую распространяет террористическая организация.

"Это ложное сообщение тех, кто цинично использует собственных граждан в качестве живого щита", - сказал представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари.

По его словам, ХАМАС умышленно распространяет манипулятивную информацию, целью которой является подача фейков для международного сообщества.

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