



Израиль опасается, что Путин поддержит ХАМАС



Корреспондент канала КАН Амихай Штайн пишет, что в Израиле усиливаются опасения того, что РФ поддержит ХАМАС.



По дипломатическим каналам Соединенные Штаты направили Ливану и Хизбалле четкий сигнал: "Если вы вступите в войну, Израиль раздавит Ливан". Неудивительно, что Москве не понравились американские угрозы. "Эта война - яркий пример провала американской политики на Ближнем Востоке", - заявил Владимир Путин в начале встречи с иракским премьер-министром.



Российский президент выдавил из себя слова осуждения “убийства мирных жителей с обеих сторон”, но не стал скрывать своего мнения по поводу израильских атак: "Ущерб гражданскому населению должен быть минимизирован и сведен к нулю, мы призываем к этому все стороны".



А что, по его мнению, является причиной начала войны? Поселения. "Были проигнорированы коренные интересы палестинского народа, главным из которых является создание палестинского государства. Палестинская проблема лежит в сердце каждого мусульманина, и то, что она длится уже несколько десятилетий, мы считаем несправедливостью. Поселения и другие проблемы стали причиной начала войны".



Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что "нельзя не осуждать акты, которые являются терроризмом, но нельзя забывать и об обстоятельствах, которые к этому привели". Российский рупор - информационный сайт РИА "Новости" - также поддержал эту мысль: "Речь идет о восстании узников гетто, которым нечего терять. Они устали от постоянных унижений и зависимости от сильного врага внутри себя". В официальной газете правительства Белоруссии, связанной с Россией, написано, что "палестинцы демонстрируют несогласие с фашистскими действиями Израиля. На Израиль должна быть сброшена атомная бомба".



"Россия заинтересована в раздувании пожара на Ближнем Востоке, чтобы потом помочь ей на Украине", - говорят Штайну европейские дипломаты. "Кризис - это возможность для России, потому что американцы и европейцы озабочены им, а все, что плохо для Европы и американцев, - это возможность для России, потому что это ослабляет США". В Киеве считают, что Россия своими заявлениями не только поощряет огонь и кровь на Ближнем Востоке, но и активно содействует ХАМАСу.



Министерство обороны Украины даже заявило, что Россия поставляет ХАМАСу оружие американского и европейского производства, захваченное в качестветрофеев во время войны на Украине. "Россия использует нападение ХАМАС на Израиль для отвлечения внимания и одновременно планирует серьезное нападение на Украину", - говорится в заявлении. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед гражданами страны, заявил, что "у нас есть разведданные, которые указывают на то, что Россия заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке, чтобы новый источник боли и страданий разрушил единство мира и помог им уничтожить свободу в Европе".



Зеленский, прибывший на этой неделе на встречу министров обороны стран НАТО в Брюсселе, в каждом своем выступлении вновь заявляет о поддержке Израиля. Президент Украины даже рассматривает возможность визита солидарности в Израиль, но пока дата такого визита не назначена, и предполагается, что он состоится в более позднее время. "По опыту знаю, что самое главное - не остаться одному, - сказал Зеленский журналистам в Брюсселе, - поэтому я призываю мировых лидеров - езжайте в Израиль, поддержите его".



Наряду с поддержкой Израиля украинцы опасаются последствий войны в Газе для них самих, особенно в вопросе поставок оружия. В то время как администрация Байдена испытывает трудности с утверждением очередного значительного пакета помощи Украине, необходимость распространить военную помощь и на Израиль не поможет украинцам. США дают понять, что их хватит и на Киев, и на Иерусалим, но нет уверенности, что это успокаивает украинцев.



"Прямой конкуренции между тем, что нужно Украине, и тем, что нужно Израилю, не существует, поскольку потребности этих двух стран различны", - говорят европейские дипломаты. "Но вполне возможно, что возникнет усталость от внимания к двум фронтам, особенно в вопросе экономической помощи, в отношении которой некоторые европейские страны и США уже демонстрируют признаки того, что им трудно обеспечить то, что хочет Киев".



На данный момент конфликт между блоками сводится к заявлениям о войне, но ирано-российская связь, а также фотографии последних лет, на которых высокопоставленные российские чиновники встречаются с членами ХАМАС, свидетельствуют о том, что, возможно, российские заявления - это только начало.



Политика Израиля на протяжении всей войны на Украине заключалась в том, чтобы избегать прямых обвинений в адрес России и не оказывать ей военную поддержку, чтобы не открывать фронт с Москвой. Однако не исключено, что эта война побудит Иерусалим усилить поддержку Украины и оказать ей такую помощь, на которую до сих пор израильские лидеры не решались.









