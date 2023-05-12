



Израиль оказывает давление на ХАМАС, чтобы тот повлиял на Исламский джихад

В Израиле было решено с сегодняшнего дня и до конца недели начать давление на ХАМАС, чтобы тот повлиял на "Исламский джихад".



По данным радиостанции "Галей ЦАХАЛ", такое решение принято для того, чтобы террористическую группировку убедили прекратить массированные обстрелы из Газы.



"Нам нужно, чтобы ХАМАС вмешался и оказал давление на Исламский джихад", - сказали источники в силах безопасности.



Отметим, что речь идет о сегодняшнем решении закрыть КПП на границе с Газой и запретить передачу товаров, в том числе, топлива. Это должно побудить ХАМАС надавить на "Исламский джихад".



Как сообщалось ранее, по итогам совещания по оценки ситуации было принято решение - дать понять "Исламскому джихаду", что продолжение обстрелов приведет к эскалации израильского ответа, и что атаки в Газе будут продолжаться столько, сколько потребуется.