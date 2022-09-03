



Израиль обвиняют в "халатности" из-за смерти палестинского заключенного

Утром, 3 сентября, палестинский заключенный Муса Харун Абу Махамед умер в израильском медицинском центре "Ассаф Арофе".

По данным международного ближневосточного медиацентра, его семья возложила на Израиль ответственность за "внезапное ухудшение состояние его здоровья". Утверждается, что Махамед страдал от психического расстройства и не имел хронических заболеваний.

Врачи сказали 21 августа отцу заключенного, что его госпитализировали 7 августа в критическом состоянии.

Палестинское общество заключенных (PPS) возложило на Израиль "полную ответственность" за его смерть и обвинило власти в "медицинской халатности". Его тело передали семье для захоронения.

ЦАХАЛ задержал Махамеда в июне 2021 года, когда он направлялся в Иерусалим. У него не было разрешения на въезд в Израиль.