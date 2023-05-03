



Израиль обсуждает возможность прямых паломнических рейсов в Саудовскую Аравию

В среду Израиль выразил надежду, что власти Саудовской Аравии допустят прямые рейсы для своих граждан-мусульман, желающих совершить паломничество в хадж, которое начнется в следующем месяце, что станет еще одним шагом к нормализации отношений, сообщает REUTERS.



Саудовская Аравия сигнализировала об одобрении спонсируемого США налаживания Израилем связей с соседями по Персидскому заливу, Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном в 2020 году, но воздержалась от следующего шага, заявив, что в первую очередь следует решить палестинские цели в отношении государственности.



Однако любые такие перспективы были еще больше омрачены напряженностью Эр-Рияда в отношениях с президентом США Джо Байденом, его недавними отношениями с региональным соперником Ираном, врагом Израиля, и приходом к власти крайне правого израильского правительства Биньямина Нетаниягу.



Предшественник Нетаниягу Яир Лапид заявил 10 марта, что, будучи премьер-министром в прошлом году, он заручился согласием Саудовской Аравии на то, что будет организован первый прямой рейс для хаджа из Израиля, около 18% населения которого составляют мусульмане.



Официальный представитель США также предсказал такие полеты в июньском интервью агентству Reuters. Но Эр-Рияд не предоставил подтверждения.

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн ответил на вопрос, будут ли осуществляться прямые рейсы в связи с предстоящим в июне-августе паломничеством в священный саудовский город Мекку, что запрос был подан .



“Этот вопрос находится в стадии обсуждения. Я не могу сказать вам, есть ли какой-либо прогресс, — сказал он в интервью Армейскому радио Израиля. - Но я оптимистично настроен в отношении того, что мы сможем продвинуть мир с Саудовской Аравией”.



Мусульмане из Израиля и палестинских территорий в настоящее время едут в Мекку через третьи страны, что может привести к дополнительным расходам и беспокойству.



Саудовская Аравия разрешает израильским авиакомпаниям летать над ней в ОАЭ и Бахрейн с 2020 года, коридор, который она и соседний Оман с тех пор расширили , включив в него другие направления.

