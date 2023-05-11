



Израиль об ультиматуме террористов: это не предмет торга

Палестинские источники сообщили "Аль-Хаддад", будто Израиль согласен на возвращение тела умершего от голодовки в тюрьме Хадера Аднана в обмен на прекращение огня.



Официальные лица страны якобы проинформировали о своем согласии Египет, который является посредником.



По информации "Аль-Арабия", что Израиль передаст тело на следующей неделе. Этот процесс является условиями террористов в переговорах о прекращении огня.



Между тем, в Израиле не считают этот вопрос предметом торга. Тело Аднана будет возвращено его семье в любом случае, что никак не будет связано с ультиматумом "Исламского джихада".

