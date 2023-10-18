



Израиль не пропустит гуманитарную помощь в Газу, пока заложников не освободят

Израиль откажется пропускать любую гуманитарную помощь со своей территории в Газу до тех пор, пока ХАМАС удерживает заложников, заявил в среду высокопоставленный израильский чиновник.



В свете визита президента США Джо Байдена Израиль обсудил с официальными лицами США альтернативы, которые обеспечили бы лишь минимальные поставки из Египта продуктов питания, медикаментов и воды для гуманитарной помощи при условии, что ни один из этих запасов не будет передан ХАМАСу.