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Израиль не пропустит гуманитарную помощь в Газу, пока заложников не освободят
18.10.2023 17:25 Наталья Богинская

Израиль не пропустит гуманитарную помощь в Газу, пока заложников не освободят

Израиль откажется пропускать любую гуманитарную помощь со своей территории в Газу до тех пор, пока ХАМАС удерживает заложников, заявил в среду высокопоставленный израильский чиновник.

В свете визита президента США Джо Байдена Израиль обсудил с официальными лицами США альтернативы, которые обеспечили бы лишь минимальные поставки из Египта продуктов питания, медикаментов и воды для гуманитарной помощи при условии, что ни один из этих запасов не будет передан ХАМАСу.

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