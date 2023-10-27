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Израиль назвал Amnesty International антисемитской организацией
27.10.2023 22:30 Катя Шульц

Израиль назвал Amnesty International антисемитской организацией

Amnesty International обвинила обе стороны арабо-израильского конфликта в военных преступлениях в Газе. Израилю снова стали вменять апартеид и блокаду Газы, как всегда позабыв, что Израиль не единственный сосед Газы, есть еще Египет. ХАМАС обвинили в хаотичных ударах по Израилю и в убийстве мирных жителей. Потом, вдруг, организация снова обвинила Израиль, на этот раз в неизбирательных ударах, в результате которых гибнут мирные жители Газы.

В ответ на эти обвинения Лиор Хаят, пресс-секретарь МИД Израиля, назвал Amnesty International антисемитской организацией и обвинил в предвзятом отношении к Израилю. Кроме того, Хаят сказал, что Amnesty International “не хватает морального авторитета, чтобы называть себя правозащитной организацией”, удивительно, что организация молчала две недели после 7 октября, когда было зверски убито 1 400 человек, включая младенцев, женщин и стариков.
 

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