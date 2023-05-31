



Израиль нанес удар по позиции палестинских террористов в Ливане, пять убитых



Сегодня ночью Израиль атаковал позицию палестинской террористической организации Народный фронт освобождения Палестины - Главное командование на границе Ливана и Сирии.



В результате атаки пять боевиков были убиты - об этом сегодня утром (среда) сообщила сеть Al Jazeera. Документы, опубликованные в социальных сетях, показывают разрушенное здание и автомобили, а также воронку, образовавшуюся в результате атаки.



Предыстория нападения на палестинскую террористическую организацию на данный момент неизвестна, но в последние годы было несколько сообщений об израильских атаках против нее в Ливане и Сирии, наряду с продолжающимися атаками против иранского истеблишмента в Сирии.



Недавно генеральный секретарь Хизбаллы Хасан Насралла предупредил, что его организация ответит на любую атаку Израиля на ливанскую территорию, даже в случае нанесения ущерба палестинским целям. Израиль атаковал ливанскую территорию в прошлый Песах после ракетного обстрела, запущенного в северном направлении.