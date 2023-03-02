



Израиль может запустить авиарейсы в Саудовскую Аравию для палестинцев

На фоне недавнего всплеска насилия между израильтянами и палестинцами, израильские власти обдумывают новые способы снижения напряженности в регионе.



В частности, как сообщает i24NEWS, одна из инициатив позволяет палестинцам с Иудеи и Самарии лететь прямо из аэропорта Рамон, расположенного недалеко от южного израильского города Эйлат, в Саудовскую Аравию для совершения паломничества мусульман в Мекку.



В материале i24NEWS говорится, что этот вопрос уже предметно обсуждался на совещаниях с участием представителей израильских силовых структур и транспортных ведомств. Но решение будет зависеть от одобрения и сотрудничества правительства Саудовской Аравии.



В документе, полученном i24NEWS, излагаются условия, выдвинутые ШАБАК и израильской полицией для выполнения рейсов. Среди них: прибытие на разрешенных шаттлах и группы, состоящие из нуклеарных семей или одиноких людей в возрасте старше 40 лет.



