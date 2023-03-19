Израиль ликвидировал члена “Исламского джихада” в Сирии
Палестинское движение “Исламский джихад” обвинило Израиль в убийстве Али Рамзи аль-Асвада, лидера бригад “Аль-Кудс”, недалеко от Дамаска в воскресенье утром.
Более подробной информации о предполагаемом убийстве по состоянию на утро воскресенья не поступало.
Предполагаемое убийство произошло всего через день после того, как генеральный секретарь движения “Исламский джихад” Зияд аль-Нахала встретился с генеральным секретарем движения “Хизбалла” Хасаном Насраллой.
Во время встречи ан-Нахала и Насралла обсудили “продолжение консультаций и координации между ними таким образом, чтобы усилить сопротивление перед лицом сионистского врага”.
Утром в воскресенье Насралла встретился с делегацией движения ХАМАС во главе с Салехом аль-Арури. Они обсудили “обязанности, возложенные на движения сопротивления, и всю ось сопротивления на этом историческом этапе”.