Израиль конфисковал имущество пяти главарей ХАМАСа в Европе
Министр обороны Йоав Галант подписал приказы об изъятии средств, которые ХАМАС тайно выплатил пяти своим главарям, действующим в Европе.
Об этом сообщает газета "Исраэль хайом".
Уточняется, что изъято имущество, оцениваемое на сумму более одного миллиона долларов. Этот приказ является частью экономической кампании, направленной на то, чтобы нанести ущерб инфраструктуре ХАМАСа в Европе.
Согласно информации, лица, попавшие в список, действовали под эгидой зарубежного отделения ХАМАСа, возглавляемого Халедом Машалем.
Они прикрываются общественной деятельностью с целью сбора средств и получения общественной поддержки террористической организации за рубежом. Им были переведены деньги для продвижения деятельности ХАМАСа на европейской арене.