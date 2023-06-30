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Израиль конфисковал имущество пяти главарей ХАМАСа в Европе
30.06.2023 12:47 Алина Груднева

Израиль конфисковал имущество пяти главарей ХАМАСа в Европе

Министр обороны Йоав Галант подписал приказы об изъятии средств, которые ХАМАС тайно выплатил пяти своим главарям, действующим в Европе.

Об этом сообщает газета "Исраэль хайом".

Уточняется, что изъято имущество, оцениваемое на сумму более одного миллиона долларов. Этот приказ является частью экономической кампании, направленной на то, чтобы нанести ущерб инфраструктуре ХАМАСа в Европе.

Согласно информации, лица, попавшие в список, действовали под эгидой зарубежного отделения ХАМАСа, возглавляемого Халедом Машалем.

Они прикрываются общественной деятельностью с целью сбора средств и получения общественной поддержки террористической организации за рубежом. Им были переведены деньги для продвижения деятельности ХАМАСа на европейской арене.

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