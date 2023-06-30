



Израиль конфисковал имущество пяти главарей ХАМАСа в Европе

Министр обороны Йоав Галант подписал приказы об изъятии средств, которые ХАМАС тайно выплатил пяти своим главарям, действующим в Европе.



Об этом сообщает газета "Исраэль хайом".



Уточняется, что изъято имущество, оцениваемое на сумму более одного миллиона долларов. Этот приказ является частью экономической кампании, направленной на то, чтобы нанести ущерб инфраструктуре ХАМАСа в Европе.



Согласно информации, лица, попавшие в список, действовали под эгидой зарубежного отделения ХАМАСа, возглавляемого Халедом Машалем.



Они прикрываются общественной деятельностью с целью сбора средств и получения общественной поддержки террористической организации за рубежом. Им были переведены деньги для продвижения деятельности ХАМАСа на европейской арене.